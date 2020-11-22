22 Kasım 2020 Pazar 23:20 | Son Güncelleme:
Usta halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri yeniden müzikseverlerle
Usta halk ozanı Neşet Ertaş‘ın sevilen eserlerinin toplandığı albümler yayımlandı.
İki CD ve üç LP’den oluşan Neşet Ertaş albümlerinde toplam 28 eser yer alıyor. “Neredesin Sen”, “Güzel Ne Güzel Olmuşsun”, “Ahirim Sensin” gibi 1970 ve 1980’li yıllara ait türkülerin yer aldığı çalışma, Kalan Müzik etiketiyle çıktı. Ustanın makara bantlara kaydedilmiş eserleri titiz bir çalışmayla temizlendi.