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23 Kasım 2020 Pazartesi 00:29 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Haldun Dormen sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile koronavirüse yakalandığını açıkladı. Usta oyuncu, durumunun iyi olduğunu belirterek maske takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya vurgu yaparak dikkatli olma çağrısında bulundu.

Haldun Dormen sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile koronavirüse yakalandığını açıkladı. 

92 yaşındaki usta sanatçı, testinin pozitif olduğunu şu cümlelerle duyurdu:

Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.

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