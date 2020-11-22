İbo Show'da Hülya Avşar ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses'ten olay açıklama: Beni setten kovdu

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, 9 yıl aradan sonra ilk kez ‘İbo Show’da bir araya geldi. Yayında ‘Mavi Mavi’ şarkısını seslendiren ikili duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tatlıses’in düet sırasında gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı.

Müziğin yaın sıra hoş sohbetlerin de yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses, Avşar Kızı’yla bir film setinde yaşanan anısını anlattı. ‘Bir gün beni sete almadı’ diye söze başlayan sanatçı, “Benim bir kokum vardı ve onu çok severdi. Onu sürmeden kesinlikle sete gitmezdim. Bir gün tıraş olmak için berbere gittim. Berber efendi sen git yüzüme lavanta sür. Lavanta da 10 senede anca çıkar. Neyse sete gittim. Baktım Hülya, ‘Ne sürdün sen?’ dedi. Berbere gittiğimi söyledim. ‘O zaman seti terk et’ dedi. ‘Niye?’ dedim. ‘Ben sana demedim mi onu sürmeden gelme’ diye... Vallahi kalktım, seti terk ettim” dedi.

‘MAVİ MAVİ’ GÖZYAŞLARI



Hülya Avşar ile ‘Mavi Mavi’ şarkısını seslendiren İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Tatlıses, Avşar Kızı’nın şarkı söylemesi ilgili olarak “Hülya, çok inatçıdır. Birlikte film çekerken ‘Ben şarkıcı ve solistin olacağım’ dedi. Şarkı söylemesini bilmezdi. Ama inat etti ve yaptı” şeklinde konuştu.

