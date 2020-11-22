Özge Özpirinçci'den uyarı: Dolandırıcılara fırsat vermeyin

Bu şekilde insanları dolandıran kişilerin yorumlarını direkt olarak silen oyuncu Özge Özpirinçci, ‘’Paylaşımlarının altına böyle yorumlar bırakan bir hesap gördüğümde önce blokluyorum sonra da siliyorum’’ diyerek bu duruma tahammülü olmadığını gözler önüne serdi.