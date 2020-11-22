22 Kasım 2020 Pazar 23:04 | Son Güncelleme:
Özge Özpirinçci'den uyarı: Dolandırıcılara fırsat vermeyin
Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesaplarında kolay yoldan para kazandıklarını anlatan bahis sitelerinin yorumlarına yer vermediğini söyledi.
Bu şekilde insanları dolandıran kişilerin yorumlarını direkt olarak silen oyuncu Özge Özpirinçci, ‘’Paylaşımlarının altına böyle yorumlar bırakan bir hesap gördüğümde önce blokluyorum sonra da siliyorum’’ diyerek bu duruma tahammülü olmadığını gözler önüne serdi.