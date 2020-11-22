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22 Kasım 2020 Pazar 22:58 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya: Çalışırken aklım hep oğlumda

Hazal Kaya: Çalışırken aklım hep oğlumda

Oyuncu Hazal Kaya, Based İstanbul'a konuştu.

Anne olduktan sonra setlere dönen Hazal Kaya, ‘çalışan anne’ kavramıyla ilgili olarak, “Çalışan bir anneyle büyüdüm ama beni ne kadar özlediğini, nasıl aklının kaldığını şimdi anlıyorum. Oğlumun önünde çalışan, üreten bir kadın örneği olmasını önemsiyorum. Diğer yandan da çalışırken, hayal kurarken, hayatımda bu kadar büyük bir sevgi olması inanılmaz bir motivasyon’’ dedi.

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