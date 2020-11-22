Hazal Kaya: Çalışırken aklım hep oğlumda

Anne olduktan sonra setlere dönen Hazal Kaya, ‘çalışan anne’ kavramıyla ilgili olarak, “Çalışan bir anneyle büyüdüm ama beni ne kadar özlediğini, nasıl aklının kaldığını şimdi anlıyorum. Oğlumun önünde çalışan, üreten bir kadın örneği olmasını önemsiyorum. Diğer yandan da çalışırken, hayal kurarken, hayatımda bu kadar büyük bir sevgi olması inanılmaz bir motivasyon’’ dedi.