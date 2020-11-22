Ayla Algan: ‘Keloğlan' ile Almanya'da çok konuşulduk

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin onursal başkanlığını yürüten Ayla Algan, Almanya’da yıllar önce Şener Şen ile ‘Keloğlan’ eserini sahnelediklerini anlattı. Algan, “Şen Keloğlan’ı, ben annesini canlandırdım. Sahnede Keloğlan ile annesi kucaklaşıyor. Almanya’da anneler, çocuklarını öyle kucaklamazmış ve biz o resimleri orada sergiledik” dedi.