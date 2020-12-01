01 Aralık 2020 Salı 22:15 | Son Güncelleme:
Ünlüler engelli bireyler için satıyor
3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü' nedeniyle antika eşyalar ve ünlü sanatçıların kıyafetleri müzayedeci Uğur Batur tarafından online açık artırmayla satılacak.
Online gerçekleşecek açık artırmaya sanatçılarda canlı yayına konuk olarak katılarak destek verecek. Açık artırmada Acun Ilıcalı’ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi, Koray Avcı’nın konserlerinde giydiği şalvarı, Tamer Karadağlı’nın tişörtü ve Coşkun Sabah’ın ceketi müzayede satılacak.