Ünlüler engelli bireyler için satıyor

Online gerçekleşecek açık artırmaya sanatçılarda canlı yayına konuk olarak katılarak destek verecek. Açık artırmada Acun Ilıcalı’ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi, Koray Avcı’nın konserlerinde giydiği şalvarı, Tamer Karadağlı’nın tişörtü ve Coşkun Sabah’ın ceketi müzayede satılacak.

