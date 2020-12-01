Saygı Ercüment Çözer dizisinin genç yıldızı Miray Daner şan dersi alıyor

Genç oyuncu Miray Daner, şan dersleri almaya başladığını söyledi. Amacının şarkıcı olmak olmadığını söyleyen Daner, "Ben bu dönemlerde heykel ve yazıya ağırlık veriyorum. Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil" dedi.