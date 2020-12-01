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  • Saygı Ercüment Çözer dizisinin genç yıldızı Miray Daner şan dersi alıyor
01 Aralık 2020 Salı 21:42 | Son Güncelleme:

Saygı Ercüment Çözer dizisinin genç yıldızı Miray Daner şan dersi alıyor

Saygı Ercüment Çözer dizisinin genç yıldızı Miray Daner şan dersi alıyor

‘Saygı Ercüment Çözer' dizisinde rol alan Miray Daner, pandemi dönemini verimli geçiren isimlerden oldu.

Genç oyuncu Miray Daner, şan dersleri almaya başladığını söyledi. Amacının şarkıcı olmak olmadığını söyleyen Daner, "Ben bu dönemlerde heykel ve yazıya ağırlık veriyorum. Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil" dedi.  

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