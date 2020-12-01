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  • Issız Adam filminin yıldızı Melis Birkan yeni mesleği ile şaşırttı! Artık seramik sanatçısı
01 Aralık 2020 Salı 22:03 | Son Güncelleme:

Issız Adam filminin yıldızı Melis Birkan yeni mesleği ile şaşırttı! Artık seramik sanatçısı

Issız Adam filminin yıldızı Melis Birkan yeni mesleği ile şaşırttı! Artık seramik sanatçısı

‘Issız Adam' filmiyle tanınan oyuncu Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti.

Melis Birkan'ın seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti. “Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan satmaya başladı. 

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