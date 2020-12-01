Issız Adam filminin yıldızı Melis Birkan yeni mesleği ile şaşırttı! Artık seramik sanatçısı

Melis Birkan'ın seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti. “Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen oyuncu, el yapımı seramiklerini sosyal medyadan satmaya başladı.

