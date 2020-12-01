01 Aralık 2020 Salı 21:57 | Son Güncelleme:
Başak Dizer'den 'Çok gülüyorum' dediği Kıvanç Tatlıtuğ detayı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer, ALEM dergisine kapak oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliğe imza atan Başak Dizer, “Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz”’ dedi. Son dönemlerde en çok güldüğü şeyleri anlatan Dizer, “Kıvanç’a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar” dedi.