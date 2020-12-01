Başak Dizer'den 'Çok gülüyorum' dediği Kıvanç Tatlıtuğ detayı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliğe imza atan Başak Dizer, “Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz”’ dedi. Son dönemlerde en çok güldüğü şeyleri anlatan Dizer, “Kıvanç’a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar” dedi.