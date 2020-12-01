Hülya Avşar'dan dizi anlaşması... Setlere geri dönüyor

57 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, kendine uygun senaryoyu yıllar sonra buldu. En son ‘Selfie’ isminde film çeken Avşar Kızı, Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı. Henüz yeni projesi netleşmeyen Avşar, yeniden setlere döneceği için heyecanlı olduğunu aktardı.

