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  • Hülya Avşar'dan dizi anlaşması... Setlere geri dönüyor
01 Aralık 2020 Salı 22:07 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar'dan dizi anlaşması... Setlere geri dönüyor

Hülya Avşar'dan dizi anlaşması... Setlere geri dönüyor

‘Bana göre bir senaryo yok' diyerek uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hülya Avşar, setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

57 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, kendine uygun senaryoyu yıllar sonra buldu. En son ‘Selfie’ isminde film çeken Avşar Kızı, Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı. Henüz yeni projesi netleşmeyen Avşar, yeniden setlere döneceği için heyecanlı olduğunu aktardı. 

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