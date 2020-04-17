Survivor'da yeni bir aşk doğdu... Sercan Nisa'ya açıldı!

Survivor'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde açık arttırma oyununu ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu.

ACUN SİNYALLERİ VERDİ

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ikiliyle ilgili olarak 'Sercan'dan bir ilgi var, Nisa'dan henüz bir şey göremedik' açıklamasını yaptı.

SERCAN NİSA'YA AÇILIYOR!

Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken ayrıntı Sercan'ın Nisa'yı konuşmaya davet etmesi oldu. Ünlü futbolcunun "Tabii bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz" sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Sercan ve Nisa arasındaki ilişkinin ne şekilde seyredeceği bu akşam belli olacak.