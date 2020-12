Survivor şampiyonu Cemal Can MasterChef'te! Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?

Survivor şampiyonu Cemal Can MasterChef'e konuk oluyor. MasterChef 2020'de finale doğru giderken kalan ilk 5 yarışmacıya bugün Survivor yarışmacıları eşlik edecek. Cemal Can, Emir ile birlikte en güzel yemeği yapmak için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN KİMDİR?

25 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can Danla Biliç’le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven Dj Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

2020 Survivor'da sempatik tavırları ve oyunlardaki başarıları ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Cemal Can şampiyon oldu.