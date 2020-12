Survivor Mert Öcal MasterChef'te! Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümüne sürpriz isimler konuk olarak katılıyor. Survivor Mert Öcal da konuklar arasında yer alıyor. Bu akşam Özgül ile birlikte yemek yapacak Survivor Mert Öcal ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 2004 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik elde etti. Ardından çeşitli dizilerde rol aldı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında da yer aldı.Katıldığı yarışmalardan hemen sonra oyunculuğa yöneldi ve Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli defilelerde yürüdü. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alan oyuncu, 19 Mayıs günü yapılan eleme ile adaya veda etti.

Hiç evlenmeyen Mert Öcal, bir dönem Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile birliktelik yaşadı. Öcal, 1.93 cm boyundadır.

