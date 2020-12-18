Survivor Ardahan MasterChef'e konuk oldu! Survivor Ardahan kimdir, nereli?

Survivor Ardahan, gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı. Survivor'ın sevilen isimleri bugün yarışmacılarla birlikte yemek yapacak. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Survivor Ardahan, Serhat ile birlikte en güzel ve en lezzetli tabağı çıkarmak için yarışacak. Peki, Survivor Ardahan kimdir, nereli?

SURVIVOR ARDAHAN KİMDİR?

Survivor Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğmuştur. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Ardahan, 33 yaşında ve Adana’da yaşıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Ardahan Uzkanbaş bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş hayatını şöyle özetliyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.

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