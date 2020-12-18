Survivor 2020 Berkan MasterChef Türkiye'ye misafir oluyor. Bu akşam yapılacak oyunda ilk 5'in arasında girmeyi başaran Eray ile beraber yarışacak. Lezzetli yemekler çıkarmaya çalışacak takımlarda diğer Survivor 2020 oyuncuları da yer alıyor. Peki, Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi kim?

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olan Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

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7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

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