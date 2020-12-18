Survivor Evrim, MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Finale adım adım yaklaşırken eğlenceli anlarda izleyici ile buluşuyor. Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Evrim, yakın zamanda magazin programının sunuculuğunu yapmaya başladığını duyurdu. MasterChef'te ilk 5'e kalan yarışmacılar arasında Barbaros ile beraber çalışacak olan Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik hangi magazin programını sunuyor?

SURVİVOR EVRİM KEKLİK HANGİ MAGAZİN PROGRAMINI SUNUYOR?

Survivor Evrim, hafta içi her gün Uçankuş Tv'de Hayatın İçinden programının sunuculuğunu yapacak.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evrim Keklik, ilkokulda voleybola ilgi duymaya başladı. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübünün voleybol takımında yer alan Evrim Keklik daha sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştur. 1 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrıldı. Ankara Üniversitesi Besyo bölümünde lisansını tamamlayan Keklik 4 yıl yüzücülük yapmıştır.

Daha öncesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Keklik bu yarışmadan 30.000 TL’lik ödül ile ayrıldı. Evrim Keklik'in tanınırlığını arttıran program ise Survivor oldu. Survivor 2020 sezonunda yarışan Evrim Keklik, yarışmanın sonlarına kadar kalmayı başardı.