Sihirli Annem'in Yavuz'u Survivor şampiyonu Ogeday Girişken oldu

Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı yeni dijital platformu ocak ayında yayın hayatına başlayacak. Exxen'de yer alacak projelerden biri de 2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi.

Döneminde ilgi ile takip edilen Sihirli Annem'in yeni versiyonunun oyuncu kadrosu da her gün gelen yeni bilgilerle tamamlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, daha önceden Jess Molho'nun hayat verdiği Yavuz karakterini yeni bölümlerde Ogeday Girişken canlandıracak.

Ogeday Girişken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yer alan Survivor adlı yarışma programı ile tanınan bir isim. Öyle ki 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olmuş ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ekranlara yine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem ile dönüş yapacak. Ünlü isim, Survivor finalinde kendisine yöneltilen oyunculuk sorusuna şu cevabı vermişti:

Benim oyunculuk üzerine eğitimim yok. Bir teklif gelirse, iyi bir eğitim aldıktan sonra başlarım. Hayat ne getirir bilmiyorum. Planım fitness salonu açmaktı ancak gelecek ne getirecek bilemiyorum.

Yakın zamanda Sihirli Annem'in yeni bölümlerinde Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda'yı Tara Mcmillen'ın oynayacağı açıklanmıştı.

Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın rolünü kimin oynayacağı belli oldu