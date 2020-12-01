Gönül Dağı dizisine sürpriz isim... Ulviye Karaca 'Gülsüm öğretmen' olarak ekranlara dönüyor

TRT 1 ekranında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitledi. Cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Gönül Dağı'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Ulviye Karaca, Gülsüm öğretmen olarak diziye katıldı.

Gönülleri fetheden dizi Gönül Dağı'nda yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış hikâyeleri senaryolaştırılıyor. Bozkırdaki insanların öykülerini anlatan dizinin başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın paylaşıyor.

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan, Taner karakterini canlandırırken Zahide'ye Gülsüm Ali İlhan hayat veriyor.



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