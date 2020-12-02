İrfan Kangı 'Seksenler' dizisinde Hulusi karakteri ile hayat buldu

TRT 1'de ekrana gelen ve izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dönem dizisi Seksenler'den güzel haberler var. Oyuncu kadrosunu genişleten diziye yeni bir yüz dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Hulusi karakteriyle sevilen dizi Seksenler'de yer alacak o yeni isim İrfan Kangı oldu.

Çocuklar Duymasın ve Keşke Hiç Büyümeseydik gibi sevilen dizilerde rol alan İrfan Kangı, fenomen dizi Seksenler'de Hulusi karakterini canlandıracak.

Seksenler dizisinin başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi ünlü isimler yer alıyor.

Savaşçı dizisinde flaş gelişme... Berk Oktay'dan sonra bir isim daha veda etti

Gönül Dağı dizisine sürpriz isim... Ulviye Karaca 'Gülsüm öğretmen' olarak ekranlara dönüyor

Sihirli Annem'in Yavuz'u Survivor şampiyonu Ogeday Girişken oldu