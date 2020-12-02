02 Aralık 2020 Çarşamba 03:33 | Son Güncelleme:
İrfan Kangı 'Seksenler' dizisinde Hulusi karakteri ile hayat buldu
TRT 1'nin iddialı yapımlarından Seksenler dizisine sürpriz bir isim katıldı. Başarılı oyuncu İrfan Kangı, Hulusi rolüyle fenomen dizi Seksenler'de sevenleri ile buluşacak.
TRT 1'de ekrana gelen ve izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dönem dizisi Seksenler'den güzel haberler var. Oyuncu kadrosunu genişleten diziye yeni bir yüz dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Hulusi karakteriyle sevilen dizi Seksenler'de yer alacak o yeni isim İrfan Kangı oldu.
Çocuklar Duymasın ve Keşke Hiç Büyümeseydik gibi sevilen dizilerde rol alan İrfan Kangı, fenomen dizi Seksenler'de Hulusi karakterini canlandıracak.
Seksenler dizisinin başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi ünlü isimler yer alıyor.