Savaşçı dizisinde flaş gelişme... Berk Oktay'dan sonra bir isim daha veda etti

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Savaşçı'da yaprak dökümü devam ediyor. Yakın zamanda, Savaşçı'da Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, yine aynı kanalda yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma'ya transfer olmuştu. Yasak Elma dizisinde Çağatay rolünü üstlenen Berk Oktay, izleyiciler tarafından çok sevilse de geride bıraktığı eski dizisinde durumlar hiç iç açıcı görünmüyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Berk Oktay'dan sonra Savaşçı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Habere konu olan o isim dizide Ayça karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör.

Savaşçı'daki bu ayrılık haberinin ardından izleyicilerin asıl merak ettiği konu yeni başrol oyuncusunun kim olacağı ve dizinin bundan sonra nasıl bir gidişat alacağı oldu. Dizinin yeni başrolü için kulislerde Ekin Mert Daymaz'ın adı anılsa da bu konuda net bir bilgi bulunmamakta.

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