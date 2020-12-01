  • $7,8573
  • 9,4722
  • 458.036
  • 1325.29
  • Haberler
  • Magazin
  • Savaşçı dizisinde flaş gelişme... Berk Oktay'dan sonra bir isim daha veda etti
01 Aralık 2020 Salı 20:36 | Son Güncelleme:

Savaşçı dizisinde flaş gelişme... Berk Oktay'dan sonra bir isim daha veda etti

Savaşçı dizisinde flaş gelişme... Berk Oktay'dan sonra bir isim daha veda etti

Savaşçı dizisinde sular durulmuyor. Berk Oktay'ın diziden ayrılıp Yasak Elma'ya geçmesinden sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Ayça karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör de diziden ayrılma kararı aldı.

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Savaşçı'da yaprak dökümü devam ediyor. Yakın zamanda, Savaşçı'da Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, yine aynı kanalda yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma'ya transfer olmuştu. Yasak Elma dizisinde Çağatay rolünü üstlenen Berk Oktay, izleyiciler tarafından çok sevilse de geride bıraktığı eski dizisinde durumlar hiç iç açıcı görünmüyor. 

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Berk Oktay'dan sonra Savaşçı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Habere konu olan o isim dizide Ayça karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör.

Savaşçı'daki bu ayrılık haberinin ardından izleyicilerin asıl merak ettiği konu yeni başrol oyuncusunun kim olacağı ve dizinin bundan sonra nasıl bir gidişat alacağı oldu.  Dizinin yeni başrolü için kulislerde Ekin Mert Daymaz'ın adı anılsa da bu konuda net bir bilgi bulunmamakta.

Sihirli Annem'in Yavuz'u Survivor şampiyonu Ogeday Girişken oldu
<p>Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin alınan son tedbirleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Do

Yeni koronavirüs tedbirleri... Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Azerbaycanlılar, 28 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Laçın bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutluyor

Besiciler, soğuk havaya rağmen sürülerinin yanına varmak için 50 kilometre yol kat ettiler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.