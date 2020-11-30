Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın rolünü kimin oynayacağı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu ve ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan Exxen adlı dijital platformunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Exxen'de yer alacak dizilerden biri de geçmişte yayınlanan ve dönemine damga vuran dizi 'Sihirli Annem'.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Exxen adlı dijital platformu için Sihirli Annem dizisini yeniden çekecek.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de hayata geçirmeyi planladığı dijital platformunda yayınlanacak Sihirli Annem'in yeni çekilecek bölümlerinde yeni isimler de diziye dahil oldu. Dizide rol alacak yeni isimler arasında Nergis Kumbasar, Emre Altuğ, Lale Başar, Açelya Topaloğlu, Eylem Yıldız, Hande Katipoğlu ve Bülent Seyran bulunuyor.

Sihirli Annem'in yeni versiyonunda en çok 2011 yılında hayatını kaybeden ve dizide Eda karakterini canlandıran Defne Joy Foster'ı kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Nihayet Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. İşte o isim...

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Sihirli Annem'in yeni Eda'sı Tara Mcmillen oldu.

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem'in Exxen için çekilecek yeni bölümlerinde Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda'yı Tara Mcmillen sırtlayacak.