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  • Sertab Erener'den 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' şarkısı
24 Kasım 2020 Salı 23:14 | Son Güncelleme:

Sertab Erener'den 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' şarkısı

Sertab Erener'den 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' şarkısı

Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir şarkı hazırladı.

Ayten Alpman’ın ilk kez 1972 yılında seslendirdiği “Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkının sözleri öğretmenler için uyarlandı. Sertab Erener hem sözlerin uyarlamasını yaptı, hem de şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesini ise müzisyen Emre Kula yaptı. Klipte arşiv görüntüler kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Selçuk, “Öğretmenlerimize hediyemiz olsun” dedi. 

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