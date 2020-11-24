Sertab Erener'den 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' şarkısı

Ayten Alpman’ın ilk kez 1972 yılında seslendirdiği “Bir Başkadır Benim Memleketim” adlı şarkının sözleri öğretmenler için uyarlandı. Sertab Erener hem sözlerin uyarlamasını yaptı, hem de şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesini ise müzisyen Emre Kula yaptı. Klipte arşiv görüntüler kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Selçuk, “Öğretmenlerimize hediyemiz olsun” dedi.

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