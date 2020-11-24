Tuba Büyüküstün'den yeni fotoğraf... Güzelliği ile göz doldurdu

Sevenlerinin yakın markajında olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son fotoğrafına beğeni yağdı. 38 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yıllara adeta meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. İşte binlerce beğeni alan o fotoğraf...

Yakın zamanda eski eşi Onur Saylak ile evliliğinden olan kızları Toprak ve Maya'yla birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün, çocuk hakları konusuna dikkat çekmişti. Herkesten destek beklediği paylaşımı ile sevenlerinden takdir toplamıştı.

Yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Tuba Büyüküstün'ün ekranlara ne zaman döneceği ise merak konusu. Oyuncu, "Okuduğum senaryolar var tabii ki ama herhangi bir şey kesinleştiğinde haberiniz olacaktır. Söz hemen paylaşacağım” diye açıklamalarda bulunmuştu.

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