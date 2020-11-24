Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteri ile ekranlarda yer alan Demet Özdemir başarılı performansının yanında güzelliği ile de sosyal medyada yer almaya devam ediyor.

Yetenekli oyunculuğu ile son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan güzel oyuncunun son paylaşımına yüz binin üzerinde beğeni geldi. İşte o paylaşımı...

Demet Özdemir'in paylaşımını beğenenler arasında yakın arkadaşı sunucu Saadet Özsırkıntı da bulunuyor. Çok iyi arkadaş oldukları bilinen ünlü ikili, geçtiğimiz yaz ayında birlikte Bozburun'da tekne tatili yaparken görüntülenmişti.