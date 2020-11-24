Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımları olay oldu

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel ve yeğeni Mavi'den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Kerem Bürsin ile başrol oynayan güzel oyuncu başarılı performansının yanı sosyal medyada gerek güzelliği gerekse aile yaşantısı ile çok konuşuluyor.

Yoğun iş temposundan kalan zamanlarda yeğeni Aylin Mavi ile bolca zaman geçiren güzel oyuncunun mutlu görüntüleri sevenleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

27 yaşına giren Hande Erçel doğum gününü ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile geçirmeyi tercih etti. Güzel oyuncunun yeğeni Mavi ile mutlu olduğu o anların görüntüsü çok beğenildi.

Annesi, babası ve ablası Gamze Erçel'in de yer aldığı aile pozunu sosyal medyadan paylaşan Hande Erçel'in fotoğrafı sevenlerini duygulandırdı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı