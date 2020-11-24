Haluk Bilginer'in Kız Kulesi'nden Emmy anonsu

puhutv'de yayınlanan ‘Şahsiyet’ dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı. Ödülü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

TÖREN ÇEVRİMİÇİ DÜZENLENDİ



66 yaşındaki usta aktör, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı. Salgın dolayısıyla bu yıl çevrimiçi düzenlenen törende ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

VALİYE ÖDÜL



New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgını sırasında televizyon kanallarına yaptığı başarılı bilgilendirmelerinden dolayı Emmy Ödülü almaya hak kazandı. Cuomo, “Bu gurur verici, eyaletimizin tüm halkı adına kabul ettim. Bence New York halkı, en yüksek enfeksiyon oranından en düşük orana inerek inanılmazı başardı” dedi.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımları olay oldu

Tuba Büyüküstün'den yeni fotoğraf... Güzelliği ile göz doldurdu