  • $8,0084
  • 9,5255
  • 465.118
  • 1320.98
24 Kasım 2020 Salı 23:05 | Son Güncelleme:

Haluk Bilginer'in Kız Kulesi'nden Emmy anonsu

Haluk Bilginer'in Kız Kulesi'nden Emmy anonsu

Oyuncu Haluk Bilginer, 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan ismi Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden açıkladı.

puhutv'de yayınlanan ‘Şahsiyet’ dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı. Ödülü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

TÖREN ÇEVRİMİÇİ DÜZENLENDİ

66 yaşındaki usta aktör, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı. Salgın dolayısıyla bu yıl çevrimiçi düzenlenen törende ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

VALİYE ÖDÜL

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgını sırasında televizyon kanallarına yaptığı başarılı bilgilendirmelerinden dolayı Emmy Ödülü almaya hak kazandı. Cuomo, “Bu gurur verici, eyaletimizin tüm halkı adına kabul ettim. Bence New York halkı, en yüksek enfeksiyon oranından en düşük orana inerek inanılmazı başardı” dedi. 

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in doğum günü paylaşımları olay oldu

Tuba Büyüküstün'den yeni fotoğraf... Güzelliği ile göz doldurdu
<p>Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından kentte çok sayıda konut yıkılmış ve ağır

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbullular güne sisle uyandı

Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.