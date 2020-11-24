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  • Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü duygusal mesajlar
24 Kasım 2020 Salı 23:32 | Son Güncelleme:

Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü duygusal mesajlar

Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü duygusal mesajlar

Sanat dünyasının ünlü isimleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü duygusal mesajlarla kutladı.

Sanat dünyasının ünlü isimleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü duygusal mesajlarla kutladı. 

Öğretmeniyle çekilmiş karesini paylaşan Behzat Uygur, “İlk öğretmen unutulmaz... Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

İlkokul fotoğrafını Instagram’a yükleyen Suna Yıldızoğlu, “Ömür boyu içimizde kalıyorsunuz. İlkokulda sevgili hocam Mr. Bickell” dedi. 

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da piyano başında öğretmeniyle çekilmiş karesiyle bu anlamlı günü unutmadı. 

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