Şebnem Bozoklu kimdir? İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu kaç yaşında, nereli?
Şebnem Bozoklu İyi Aile Babası'nın başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide Aslı Pamuk karakterine hayat verecek olan Bozoklu, kocasına ve çocuklarına çok düşkün, mükemmelliyetçi bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Şebnem Bozoklu kimdir? İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu kaç yaşında, nereli?
İyi Aile Babası'nda Aslı Pamuk'u canlandıracak olan Şebnem Bozoklu Mısır kökenli Siir'li bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Birçok film ve dizi projesiyle seyirci karşısına çıkmıştır. İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu dizide mükemmelliyetçi, çalışkan ve fedakar bir kadın olarak ekrana gelecek. Peki, Şebnem Bozoklu kimdir?
İYİ AİLE BABASI ASLI PAMUK KİMDİR?
Aslı Pamuk, Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.
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ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996’da Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan Bozoklu, 2004’te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT’nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT’nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.
ŞEBNEM BOZOKLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Turkish’i Dondurma (2019)
Şahsiyet (2018)
Cebimdeki Yabancı (2018)
Yok Artık! 2 (2016)
Albüm (2016)
Çifte Saadet – Perihan
Yok Artık! (2015) – Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.)
Niyazi Gül Dört Nala – Hediye
Ümmü Sıbyan:Zifir – Yapımcı
Ulan İstanbul – Yaren Nevizade
Galip Derviş – Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)
Cesur Hemşire – Ceyda
Bizim Yenge – Filiz
Canım Ailem – Meliha/Meloş
Derman, – Vildan
Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan’da
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk
Emret Komutanım
Selena (Bakıcı Ceylan)
Çisenti Sanat, Alaaddin’in Sihirli Lambası
Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk
Vesaire Vesaire
Öğleden Sonra
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali
Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık
Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir
Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı
Belirsizlik Meselesi
Tesadüfi