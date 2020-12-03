Şebnem Bozoklu kimdir? İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu kaç yaşında, nereli?

İyi Aile Babası'nda Aslı Pamuk'u canlandıracak olan Şebnem Bozoklu Mısır kökenli Siir'li bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Birçok film ve dizi projesiyle seyirci karşısına çıkmıştır. İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu dizide mükemmelliyetçi, çalışkan ve fedakar bir kadın olarak ekrana gelecek. Peki, Şebnem Bozoklu kimdir?

İYİ AİLE BABASI ASLI PAMUK KİMDİR?

Aslı Pamuk, Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.

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ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

1996’da Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan Bozoklu, 2004’te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT’nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT’nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.

ŞEBNEM BOZOKLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Turkish’i Dondurma (2019)

Şahsiyet (2018)

Cebimdeki Yabancı (2018)

Yok Artık! 2 (2016)

Albüm (2016)

Çifte Saadet – Perihan

Yok Artık! (2015) – Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.)

Niyazi Gül Dört Nala – Hediye

Ümmü Sıbyan:Zifir – Yapımcı

Ulan İstanbul – Yaren Nevizade

Galip Derviş – Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)

Cesur Hemşire – Ceyda

Bizim Yenge – Filiz

Canım Ailem – Meliha/Meloş

Derman, – Vildan

Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan’da

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk

Emret Komutanım

Selena (Bakıcı Ceylan)

Çisenti Sanat, Alaaddin’in Sihirli Lambası

Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk

Vesaire Vesaire

Öğleden Sonra

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali

Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık

Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir

Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı

Belirsizlik Meselesi

Tesadüfi

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