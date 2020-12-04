İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İyi Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kim?

Heyecanla beklenen aile dizisi İyi Aile Babası dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor. İşte İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosu..

İYİ AİLE BABASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İyi Aile Babası bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.

İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Mehmet Ali Pamuk

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

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Şebnem Bozoklu - Aslı Pamuk

Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.

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Melek Baykal - Arife Pamuk

İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.

Salih Kalyon - Kerami Pamuk

Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.

Timur Acar - Rıfkı Pamuk

Bahar Suer - Ayfer

Berke Üsdiken - Emre Güney

Ecrin Su Çoban - Damla Pamuk

Berat Efe Parlar - Oğulcan Pamuk

Beste Bereket - Aydan Hemşire

Rukan Demir - Çilem Hemşire