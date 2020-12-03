İyi Aile Babası eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İlk bölümü ile 3 Aralık akşamı ekranlara gelecek İyi Aile Babası dizisinin başrol oyuncularından Çağlar Çorumlu ile ilgili aramalar da hız kazandı. Çağlar Çorumlu, dizide 3 çocuk sahibi, annesi ile eşi arasında kalan bir babayı canlandırıyor. Peki, Çağlar Çorumlu kimdir? İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu kaç yaşında, nereli?

MEHMET ALİ PAMUK KİMDİR?

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya Merzifon’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezundur.

2000 yılında İstanbul’a yerleşen Çağlar Çorumlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da bir yıl tiyatro eğitimi aldı. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin dizisi olan 7 Numara’da Yusuf Güdük karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı.

“Kabare Taksim”den sonra Komedi Kılçık adlı gurupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı. 2013 yılında kendi tiyatrosu “TiyatrOPS” u kurdu.

Ezo Gelin, Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti, Haneler, Geniş Aile, İbret-i Alem, Jet Sosyete gibi diziler de rol alan Çağlar Çorumlu, 2012 yılından beri Gaye Çorumlu ile evlidir.

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show’da Şevket karakterine hayat veren Çağlar Çorumlu, 1.75 metre boyunda 80 kilo ve Yay burcudur.

Çağlar Çorumlu Kanal D ekranlarında yer alan yeni dizi İyi Aile Babası'nın başrolünde yer alıyor.

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