Ecrin Su Çoban kimdir? İyi Aile Babası'nın Damla'sı Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

İyi Aile Babası'nın Damla'sı Ecrin Su Çoban izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam Kanal D'de başlayacak olan yeni dizi İyi Aile Babası'nı oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Youtube kanalıyla fenomen olan Su Çoban Alice Müzikali'nde ve O Ses Çocuklar yarışmasında yarı finale kalmıştır. Peki, İyi Aile Babası'nın Damla'sı Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

İYİ AİLE BABASI DAMLA KİMDİR?

DAMLA PAMUK 9. Sınıfa gidiyor. Ailenin en akıllı, düzgün, çalışkan çocuğu. Bu yüzden de annesine çekmiş.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında gönülleri fetheden Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiş ardından finalde elenmiştir.

Ecrin Su Çoban’ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca açtığı ikinci bir kanal olan Ecrin Su Çoban'ın Oyuncak Dünyası adlı kanalında da 45,4 bin takipçisi vardır.

Ecrin Su Çoban, 2019 yılında “Afili Aşk” dizisinin “Afili Aşk” şarkısını Aslı Demirer ile seslendirmiştir. Aynı zamanda 2019 yılında kariyerinde yeni bir adım atarak oyuncu olmuştur. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile merhaba dedi. Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden Ecrin Su Çoban Kocaeli'de hayatını sürdürmektedir.

Ecrin Su Çoban 1.43 metre boyunda 32 kilo ve Akrep burcudur.

Ecrin Su Çoban’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Masal Şatosu: Sihirli Davet (Sinema Filmi)

2019 – Alice Müzikali (Alice)

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