Kanal D’nin, Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi İyi Aile Babası bugün yayın hayatına başlıyor. Dizinin başrolünde Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu. İyi Aile Babası nerede çekiliyor? İyi Aile Babası apartmanı nerede? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyi Aile Babası dizisinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılıyor. Dizi için özel alanların yer aldığı Kundura Fabrikasında çekimler gerçekleştirildi.

Pandemi nedeni ile kalabalık alanların tercih edilmeyeceği İyi Aile Babası için özel stüdyoda çekimler yapıldı. Ancak gerekli görüldüğü yerlerde ise İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimler devam edecek.

İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Ecrin Su Çoban kimdir? İyi Aile Babası'nın Damla'sı Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?