İyi Aile Babası Emre kimdir? İyi Aile Babası'nın Emre'si Berke Üsdiken kaç yaşında, nereli?

İyi Aile Babası'nın Emre'si Berke Üsdiken ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Berke Üsdiken, yeni dizi İyi Aile Babası dizisinde Emre Güney karakterine hayat veriyor. 1996 doğumlu Berke Üsdiken, dizide ok iyi aile ve okul eğitimi almış, bilgili, kültürlü, iyi kalpli birini oynayacak.

İYİ AİLE BABASI EMRE GÜNEY KİMDİR?

Genç ve yakışıklı pratisyen hekim. Mehmet Ali’nin yanında asistan hekimlik yapıyor. Çok iyi aile ve okul eğitimi almış, bilgili, kültürlü, iyi kalpli.

BERKE ÜSDİKEN KİMDİR?

Berke Üsdiken, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Star TV ekranlarında yayınlanan Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar ve Toprak Sağlam gibi oyuncuların yer aldığı Güvercin dizisinde Müslüm karakterine hayat verdi.