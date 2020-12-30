Saadet Özsırkıntı O Ses Türkiye yılbaşı 2021 sahnesinde! Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yarışmasında yaptığı sunuculuk ile tanınan Saadet Özsırkıntı aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın kanalındaki birçok projede de yer almaya devam ediyor. Saadet Özsırkıntı O Ses Türkiye yılbaşı 2021 sahnesinde de şarkı söyleyerek yerini alacak. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşındadır? Saadet Özsırkıntı nerelidir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye ile tanınan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.

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