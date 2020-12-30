O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından biri de Enis Arıkan oldu. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Neşeli ve esprili tavırları ile hayran kitlesine sahip olan Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşatacak. O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından biri de Enis Arıkan oldu. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Oynadığı dizilerdeki rollerle adından söz ettiren Enis Arıkan, kariyeri boyunca çok sayıda projede yer aldı.
ENİS ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.