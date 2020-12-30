Mert Fırat kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat kimdir?

O Ses Türkiye bu sene yılbaşı özel programıyla izleyicisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı konuklarından biri de Mert Fırat oldu. Mert Fırat kimdir, kaç yaşında? Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat kimdir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

MERT FIRAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Mert Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üniversite hayat boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne aldı. 2000 yapımı Bizim Evin Halleri'ndeki Bora karakteri ile kendisini gösteren Mert Fırat, en büyük çıkışını Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı.

Başka Dilde Aşk filmiyle 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde, 21. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ve 4. Yeşilçam Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu”; Berdiansk Film Festivali’nde “Genç Yetenek”; Kıbrıs Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ödüllerini aldı. 47. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali’de Atlıkarınca filmiyle “En İyi Senaryo Ödülü” aldı.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Mert Fırat, 22 yaşında veremden hayatını kaybeden Türk şair Rüştü Onur’u canlandırdı ve performansı uzun süre konuşuldu.

2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından biri olan Mert Fırat, Bütün Çılgınlar Sever Beni (2013), Parkta Güzel Bir Gün (2014), En Kısa Gecenin Rüyası (2015) oyunlarında oynadı.

2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi.

MERT FIRAT'IN EŞİ İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe'nin eski basbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde Uluslararası Politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics'te Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. Dört yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisidir.

İdil Fırat 2018 yılının eylül ayında oyuncu Mert Fırat ile nikah masasına oturdu.

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