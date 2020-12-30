Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nerelidir?
O Ses Türkiye yılbaşı programı bu sene yine dolu dolu geçecek. Yılbaşı özel olarak ekrana gelecek olan O Ses Türkiye konuklarından biri de Cemal Can Canseven oldu. Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven nerelidir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. İşte hakkında tüm merak edilenler...
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk oluyor. Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir’de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır.
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur.