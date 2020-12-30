O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Kerem Bursin'in hayatı merak konusu oldu. Kerem Bursin kaç yaşında? Kerem Bursin kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya’ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD’ye taşınıp Teksas’a yerleşti. İşte tüm detaylar...

KEREM BURSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya’ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD’ye taşınıp Teksas’a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas’ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston’a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı.

Üniversite bittikten sonra da Los Angeles’a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi. Carolyn Pickman ve Eric Morris’ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul’a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.

Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan “Güneşi Beklerken” isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Unutursam Fısılda” adlı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ile başrolü paylaştı.

2017 yılının başında ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali Smith karakteri ile yeniden başrol oynamamıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili adlı dizide Mustafa Kerim Can nam-i diğer MKC karakterine hayat verdi. Kerem Bürsin şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde, Serkan Bolat karakterini canlandırıyor.

KEREM BÜRSİN’İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2006 – Rozar Man (Macalester) (Sinema Filmi)

2006 – Thursday (Grauss) (Sinema Filmi)

2007 – The Architec (Craig Belmont) (Sinema Filmi)

2008 – Killian (Lennox) (Sinema Filmi)

2010 – Sharktopus (Andy Flynn) (Sinema Filmi)

2010 – Kiss of Death (Sinema Filmi)

2013 – The Living Death (Sinema Filmi)

2013 – Palace of the Damned (Adam) (Sinema Filmi)

2013 /2014 – Güneşi Beklerken (Kerem) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Yiğit) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Erhan) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Yiğit) (TV Dizisi)

2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Onur Keskin) (Sinema Filmi)

2018 – Yaşayamayanlar (İnternet Dizisi)

2020- Sen Çal Kapımı (Serkan) (TV Dizisi)

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