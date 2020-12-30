O Ses Türkiye yılbaşı programı 2021 konukları kimler? O Ses Türkiye 2021 jürileri kim?

O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. O Ses Türkiye yılbaşı programı var mı, konukları kimler? O Ses Türkiye 2021 jürileri kim? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI VAR MI?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı seyircisi il buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye sahnesinde bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak. Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİLERİ KİM?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.