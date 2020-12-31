TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı son yatırımı Exxen Tv ile yine gündemde. Ünlü televizyoncu Ilıcalı projeleri, yatırımları ve programları ile çok konuşuluyor. Acun Ilıcalı kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Acun Ilıcalı'ya dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

ACUN ILICALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

Acun Ilıcalı anne babasını trafik kazasında kaybettikten sonra kalan mirası iki yıl içinde tüketmiş daha sonra da iş hayatına atılmıştır. İlk olarak Bağdat Caddesinde bir kot dükkanı açarak başlamış fakat kısa süre içinde zarar edince kapatmak zorunda kalmıştır. Daha sonra ise bir akrabasının yardımı ile İlker Yasin ile tanışmış, içindeki büyük futbol aşkı ortaya çıkınca spor muhabirliğine başlamıştır.

Spor muhabirliği yaptığı bu dönemde koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmıştır. Bu dönemde futbolcular ile iyi anlaşarak samimi olan Acun Ilıcalı ‘ın yıldızı bir anda parlamış ve Şansal Büyükhan’ın dikkatini çekmiş daha sonra Show TV’ye transfer olmuştur. Televole adlı programda program içinde kendine ait bir kısım sunmaya başlamış ve dünyayı dolaşmaya başlamıştır. Bu bölümde çok ilgi görüp izlenince 2002 yılında Acun Firarda isimli gezi programını yaparak 105 ülkeyi gezmiştir.

Ayrıca programı en çok izlenen gezi programı olmayı başarmıştır. Kendi programının yanı sıra Dokun Bana ve Biri Bizi Gözetliyor adlı programlarda yardımcı sunucu olarak katılmıştır. 2005 yılına gelindiğinde ise Acun Medya'yı kurdu.

Daha sonra FearFactor, Survivor Kızlar-Erkekler, Survivor Türkiye-Yunanistan Survivor Kanaryalar- Aslanlar, Devler Ligi, Var mısın Yok musun, Yok Böyle Dans ve Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi programların jürisi, sunucusu ve yapımcısı olmuştur. O dönemde yayınlanan Behzat Uygur'un sunduğu Söyle Söyleyebilirsen ve Uğur Dündar'ın sunduğu Yoksa Rüya mı adlı programların yapımcılığını da üstlenmiş ve adından daha sık bahsettirmeye başlamıştır. Sonrasında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve O Ses Türkiye yarışmalarınında sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenmiştir. Sene 2013 olduğunda ise Acun Ilıcalı Show TV’den Star TV’ye geçmiştir.

Bu sırada Sekiz.com ve acunn.com adlı internet sitelerini kurmuştur. Aynı zamanlarda Shop90 adlı TV kanalına ortak olmuştur. Daha sonra muhabir olarak girdiği televizyon hayatına 14 Kasım 2013 Doğuş yayın grubu ortaklığındaki TV8 kanalını satın alarak artık kendi kanalının sahibi olmuştur. Artık kendi kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı Star TV’den de TV 8'e geçiş yapmış ve ilk programı olarak Ütopyayı yayına sürmüştür. Daha sonra ise Para Bende, Ninja Warrior, Arda'nın Mutfağı, Ver Fırına, Hülya Avşar Show, Aileler Yarışıyor, Akademi Ütopya, Kel Alaka, İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye, Göz Altı, 3 adam gibi pek çok programı yayına sürmüştür.

Şimdilerde ise Yetenek Sizsiniz Türkiye, O ses Türkiye, Survivor Ünlüler- Gönüllüler, Yemekteyiz, Arda ile Omuz Omuza, Gel Konuşalım gibi programlar yayında varlığını sürdürmektedir. 7 Ekim 2016 tarihine gelindiğinde ise TV 8,5 adlı kanalı kurmuştur. Tv8,5 kanalında ise Oynat Bakalım, İntikam Vakti, Gerçeğin Peşinde, Arda'nın Mutfağı, Ne Giysem Yakışır, Güle Güle Oturun gibi programları yayınlanmaktadır. Ayrıca Acun Ilıcalı bu dönemde ilk kez vergi rekortmenleri arasına girmeyi başarmıştır.

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştır. Bu birliktelikten Banu adında bir kızı olmuştur. Çift, 1993 senesinde ayrılmışlardır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci evliliği gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu birlikteliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2013 senesinde de Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı doğmuştur. 12 Temmuz 2016 tarihinde de eşi Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşandı.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile sunuculuğunu yaptığı televizyon programı Var Mısın Yok musun'da tanıştı. İlişkisi döneminde Zeynep Ilıcalı ile boşanma kararı aldı. 2016 yılında da Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında yaptığı evliliği noktaladı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ise 2018 yılı Kasım ayında boşandı. Birlikte geldikleri Silivri Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı. Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı aldı.

ACUN ILICA SERVETİ NE KADAR?

Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' hakkında açıklamalarda bulundu. 'MasterChef Türkiye 2020' ve Survivor 2021' ile gündemden düşmeyen Acun, yeni içerikler ve 'Exxen'in yıllık maliyetini açıkladı.

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

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