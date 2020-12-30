Aleyna Tilki kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Aleyna Tilki kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı konuğu olarak karşımıza çıkan Aleyna Tilki hakkında araştırmalar hız kazandı. Aleyna Tilki, 2000 doğumludur. Adını ilk kez “Yetenek Sizsiniz” programında duyuran Aleyna Tilki O sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkısıyla Türkiye’de hayran kitlesine sahip oldu. İşte genç şarkıcı hakkında tüm merak edilenler...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2014 yılında Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır. Yarışmada, Gesi Bağları isimli şarkıyı seslendirmiş ve tüm jürilerden tam not almıştır. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başlamıştır.

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın “Cevapsız Çınlama” adlı single'ında vokal olarak yer aldı ve YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını aldı.

Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Aleyna Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı “Sen Olsan Bari”yi yayınladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. 2018 yılında Emrah Karaduman ile birlikte Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum klibini çekti.

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