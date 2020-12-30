O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, nerelidir?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları ile dikkatleri üzerine çekecek. İzleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı konukları arasında Serhat Kılıç da yer alıyor. Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatya'lıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Reji üzerine yüksek lisans yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev almaya başladı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti. İstanbul macerası DOT'un “Böcek” adlı oyunuyla başladı.

Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç; Seksenler, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili, Saksıdaki Ağaç, Söz, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Veda, Çember, Seksenler, Ezel gibi yapımlarda rol almıştır.

Serhat Kılıç, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Taner karakterine hayat verdi.

SERHAT KILIÇ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2020 – Öğretmen (Taner Yıldız) (TV Dizisi)

2019 – Çember: Ateş Üstünde (Adem) (TV Filmi)

2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Adem)(TV Filmi)

2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Adem)(TV Filmi)

2017 – Çember: Acı İntikam (Adem) (TV Filmi)

2017-2018 – Söz (Çolak) (TV Dizisi)

2015 – Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)

2015 – Baskın: Karabasan (Polis) (Sinema Filmi)

2013 – Kış Uykusu (İmam Hamdi) (Sinema Filmi)

2012-2016 – Seksenler (Ergun) (TV Dizisi)

2011 – Elia’s Journey (O.Z.Livaneli)(film)

2010 – 2011 – Ezel (Kenanın Abisi )(TV Dizisi)

2010 – Heberler (Serhat) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Salih Bozok) (Sinema Filmi)

2009 – Benim Annem Bir Melek (İbadullah)(TV Dizisi)

2008-2009 – Yol Arkadaşım (İlker)(TV Dizisi)

2008 – Nokta (Selim) (Sinema Filmi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Kamil)(TV Dizisi)

2001 – Saksıdaki Ağaç (Durmuş)(TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)(TV Dizisi)

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