Sinan Güleryüz kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 konuğu Sinan Güleryüz kimdir?

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programı yine izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları arasında yer alan isimlerden biri de Sinan Güleryüz oldu. Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sinan Güleryüz hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

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