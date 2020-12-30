Özge Özder kaç aylık hamile? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Özge Özder kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı programı izleyicisine yine keyifli dakikalar yaşatacak. Yılbaşı özel konukları arasında yer alan isimlerden biri de Özge Özder oldu. Son dönemlerde Mucize Doktor, Sadakatsiz, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol alan oyuncu hamilelik haberiyle de gündeme gelmişti.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur.

Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.

2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan “3 kız Kardeş” oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.

Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.

Özge Özder, müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

ÖZGE ÖZDER KAÇ AYLIK HAMİLE?

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder hamile olduğunu duyurmuştu. Özge Özder yaklaşık 6 aylık hamiledir. Eşi Sinan Güleryüz ile YouTube videoları çekmektedir.

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