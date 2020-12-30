O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu İbrahim Çelikkol kaç yaşında ve nereli? İbrahim Çelikkol kimdir, hangi dizilerde oynadı?

2021 O Ses Türkiye özel konukları arasında yer alan isimlerden biri de İbrahim Çelikkol oldu. İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İbrahim Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Çelikkol 1982 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Oyuncu olmadan önce profesyonel modellik yapan yakışıklı oyuncu basketbol ile ilgileniyordu. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan İbrahim Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı.

Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde yer aldı. İffet adlı dizinin başrolünde canlandırdığı Cemil karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha sonra büyük bütçeli sinema filmlerinde yer aldı.

İbrahim Çelikkol 'Kördüğüm' adlı televizyon dizisinde Belçim Bilgin ile başrolü paylaştı. Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili dizilerinde de rol almıştır.

Sevilen isim Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veriyor. Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlendi.

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