YouTube üzerindeki programı Konuşanlar ile kısa sürede büyük ilgi çeken Hasan Can Kaya O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk oldu. Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

HASAN CAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır. Konuşanlar olarak bilinen ve Youtube üzerinden yayımlanan stand up programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristleri arasında yer aldı. Sayısız senaryo kaleme alan Kaya, uzun süre önce belirlediği Konuşanlar konseptini hayata geçirdi ve büyük beğeni topladı.

İlk okul yıllarından itibaren espritüel yapısı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, bu nedenle kariyerine tiyatro alanında devam etmek istedi. Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi.

Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde 'Konuşanlar' stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.