Burcu Özberk O Ses Türkiye 2021 yılbaşı sahnesinde! Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak isimlerden biri de Burcu Özberk olarak karşımıza çıkıyor. Burcu Özberk'in O Ses Türkiye 2021 performansı şimdiden merak edilmeye başlandı. Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. İşte güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenler...

BURCU ÖZBERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Burcu Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

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Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.





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