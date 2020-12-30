Miray Daner kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Miray Daner kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Programın özel konuklarından biri de Miray Daner olarak karşımıza çıkıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile gündeme gelen Miray Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır.

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