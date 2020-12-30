Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 sahnesinde!

Ayça Ayşin Turan O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 sahnesinde yer alacak isimler arasında. Performansı ile gündeme gelecek olan Ayça Ayşin Turan'a dair araştırmalar hız kazandı. Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Şimdilerde Arıza dizisinde rol alan güzel oyuncu 1992 yılı Sinop doğumludur.

AYÇA AYŞİN TURAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan şimdilerde ise Arıza dizisinde rol alıyor.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ NELER?

2020 - Arıza (Halide) (Leyla)

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)

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